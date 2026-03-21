Weltcup-Finale in Norwegen
Biathlet Strelow in Oslo Neunter in der Verfolgung
Justus Strelow
Justus Strelow war in Oslo der beste Deutsche. (Archivbild)
Sven Hoppe. DPA

Für die Podestplätze reicht es im Saisonendspurt nicht. Justus Strelow wird in Oslo immerhin Neunter im Verfolgungsrennen. Ein Norweger gewinnt zum fünften Mal nacheinander.

Lesezeit 1 Minute

Oslo (dpa) – Biathlet Justus Strelow hat sich im letzten Verfolgungsrennen der Olympia-Saison einen Top-Ten-Platz erkämpft. Der Sachse landete beim Weltcup in Oslo nach nur einem Schießfehler auf dem neunten Rang, hatte mit 2:30,1 Minuten Rückstand aber keine Chance auf einen Podestplatz. «Mich freut es sehr, ein gutes Ergebnis mit ins Ziel zu nehmen», sagte Strelow im ZDF.

Laegreid baut Siegesserie aus

Den fünften Weltcupsieg nacheinander feierte Sturla Holm Laegreid bei seinem Heimspiel. Der Norweger setzte sich in einem packenden Zielsprint nur wenige Zentimeter vor dem ebenfalls fehlerfreien Gesamtweltcupsieger Eric Perrot aus Frankreich durch. Dahinter wurde Emilien Jacquelin (2 Fehler) aus Frankreich Dritter.

Vier Schießfehler verhinderten bei Philipp Nawrath ein besseres Ergebnis. Der 33-Jährige kam als 15. ins Ziel. Noch schlechter lief es für Philipp Horn (5), der nur 31. wurde. Auch Franz Schaser (5/39.), Lucas Fratzscher (2/46.), Leonhard Pfund (3/48.) und Elias Seidl (6/54.) konnten nur bedingt überzeugen.

Zum Abschluss des langen Olympia-Winters stehen am Sonntag (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oslo die Massenstarts auf dem Programm.

© dpa-infocom, dpa:260321-930-847400/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren