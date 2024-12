Biathlet Horn Vierter im letzten Sprint des Jahres

Für die deutschen Biathleten läuft es derzeit noch nicht so gut. Doch in Frankreich zeigt die Formkurve nach oben. Die Teamleistung bleibt aber durchwachsen.

Le Grand-Bornand (dpa) – Biathlet Philipp Horn ist zum Auftakt der Rennen in Le Grand-Bornand am ersten Weltcup-Podium seiner Karriere knapp vorbeigeschrammt. Der 30-Jährige schoss einmal daneben, war in der Loipe aber einer der Schnellsten und am Ende als Vierter bester Deutscher. Nach zehn Kilometern fehlten dem Thüringer 17,8 Sekunden auf den drittplatzierten Schweden Sebastian Samuelsson (1 Fehler).

Seinen ersten Weltcuperfolg feierte der fehlerfreie Norweger Martin Uldal, der seinen Teamkollegen und Rekord-Weltmeister Johannes Thingnes Bö (1 Fehler) um 1,4 Sekunden auf Rang zwei verwies.

Eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) verschaffte sich auch Philipp Nawrath, der es als Sechster (1 Fehler/+ 41,6 Sekunden) auch in die Top Ten schaffte. Die anderen deutschen Starter Justus Strelow (0 Fehler), Johannes Kühn (2), Simon Kaiser (3) und Danilo Riehtmüller (4) spielten im Kampf um die vorderen Plätze keine Rolle.