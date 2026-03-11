Kriminelle nutzen die Angst vor steigenden Energiekosten: Fake-Shops mit günstigem Öl locken mit günstigen Angeboten. Wer hier nicht aufpasst, kann sein Geld verlieren.

Hannover (dpa/tmn) – Sorgen Sie sich auch wegen der Öl- und Gaspreise, die infolge des Iran-Kriegs gerade steigen? Betrüger sind auf die Sorgen der Bevölkerung schon eingestellt und wollen Beute machen, warnt die Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Derzeit nehme die Zahl an Fake-Shops zu, die günstige Brennstoffe anbieten. Die Verbraucherschützer raten: Seien Sie bei unbekannten Anbietern vorsichtig und prüfen Sie die Angebote genau. Und lassen Sie sich von professionell gestalteten Websites nicht blenden – «Trusted Shops Siegel» und Angaben im Impressum können gefälscht sein. Schlimmstenfalls bleibt der Tank trotz Zahlung leer.

Die Verbraucherschützer haben einen Service eingerichtet, mit dem man Anbieter überprüfen kann. Der Fakeshop-Finder erlaubt die Eingabe des Anbieternamens und spuckt daraufhin Angaben zur Seriösität aus. Außerdem gibt es Anleitungen zum Erkennen und Melden von falschen Angeboten im Netz.