Angebote in Ruhe prüfen
Betrüger locken mit Billig-Öl – Verbraucherschützer warnen
Eine Frau tippt auf einem Smartphone vor einem Laptop
Ruhe bewahren in Krisenzeiten: Gerade in unsicheren Zeiten sollte man Angebote und Forderungen sorgfältig prüfen und keine vorschnellen Entscheidungen treffen.
Christin Klose. DPA

Kriminelle nutzen die Angst vor steigenden Energiekosten: Fake-Shops mit günstigem Öl locken mit günstigen Angeboten. Wer hier nicht aufpasst, kann sein Geld verlieren.

Lesezeit 1 Minute

Hannover (dpa/tmn) – Sorgen Sie sich auch wegen der Öl- und Gaspreise, die infolge des Iran-Kriegs gerade steigen? Betrüger sind auf die Sorgen der Bevölkerung schon eingestellt und wollen Beute machen, warnt die Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Derzeit nehme die Zahl an Fake-Shops zu, die günstige Brennstoffe anbieten. Die Verbraucherschützer raten: Seien Sie bei unbekannten Anbietern vorsichtig und prüfen Sie die Angebote genau. Und lassen Sie sich von professionell gestalteten Websites nicht blenden – «Trusted Shops Siegel» und Angaben im Impressum können gefälscht sein. Schlimmstenfalls bleibt der Tank trotz Zahlung leer.

Die Verbraucherschützer haben einen Service eingerichtet, mit dem man Anbieter überprüfen kann. Der Fakeshop-Finder erlaubt die Eingabe des Anbieternamens und spuckt daraufhin Angaben zur Seriösität aus. Außerdem gibt es Anleitungen zum Erkennen und Melden von falschen Angeboten im Netz.

© dpa-infocom, dpa:260311-930-802031/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren