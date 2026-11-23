Meine Firma strukturiert um und spricht betriebsbedingte Kündigungen aus: Eine Anwältin erklärt, in welchen Fällen eine Abfindung gezahlt werden muss. Und welche Möglichkeiten darüber hinaus bestehen.

Berlin (dpa/tmn) – Einen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung gibt es nicht. Auch nicht bei einer betriebsbedingten Kündigung. Darauf weist Anneka Ruwolt hin. «Grundsätzlich muss ein Arbeitgeber keine Abfindung anbieten», sagt die Fachanwältin für Arbeitsrecht.

Anspruch besteht in bestimmten Fällen

Anders sieht es aus, wenn ein verbindlicher Tarifvertrag eine Abfindung vorsieht. Oder in der Firma anlässlich der betrieblichen Veränderungen ein Sozialplan mit dem Betriebsrat vereinbart wurde, und der eine Abfindung vorschreibt. Dann besteht ein Anspruch.

Allerdings stehen auch ansonsten die Chancen nicht schlecht, dass ein Arbeitgeber bei einer betriebsbedingten Kündigung eine Abfindung anbietet. «Denn ein Arbeitgeber weiß, dass ein Kündigungsschutzverfahren extrem langwierig und teuer werden kann», sagt Ruwolt.

Angebot ist möglich – sonst bleibt Weg vor Gericht

Für solch ein Verfahren müssen Gekündigte innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung eine Kündigungsschutzklage einreichen. Will ein Arbeitgeber das vermeiden, kann er gleichzeitig mit der betriebsbedingten Kündigung eine Abfindung nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG, §1a) anbieten. «Diese Regelabfindung beträgt dann 0,5 Monatsverdienste pro Beschäftigungsjahr», sagt die Anwältin.

Nehmen gekündigte Arbeitnehmende dieses Angebot an, lassen sie die dreiwöchige Klagefrist verstreichen. Sie können sich natürlich auch gegen das Angebot entscheiden und stattdessen klagen.

Auch für den Arbeitgeber ist das Angebot jedoch nur eine Möglichkeit und kein Muss. Bietet er diesen Deal nicht von sich aus an, können Arbeitnehmende zwar nach einer Abfindung fragen, sie aber nicht einfordern. In dem Fall bleibt ihnen die schon angesprochene Kündigungsschutzklage als Option.

Dann trifft man sich vor Gericht – eines der möglichen Ergebnisse kann sein, dass man sich dann dort auf eine Abfindung einigt.

ZUR PERSON: Anneka Ruwolt ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Berlin und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein.