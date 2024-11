Bestseller rollen überarbeitet in die neue Saison – Honda Forza-Modelle

SP-X/Frankfurt. Mit aufgewerteten Leichtkraft- und Kraftrollern startet Honda in die Zweiradsaison 2025 und damit auch in die Euro5+ Ära. Der Forza 125 (11 kW/15 PS), mit fast 1.600 Zulassungen im Jahresverlauf das volumenstärkste Modell der Japaner in diesem Segment, erhält neben den für die neue Abgasnorm notwendigen Motor-Modifikationen an Katalysator, Schalldämpfer und Lambdasonde ein neues Fünfzoll-TFT-Farbdisplay mit Smartphone-Konnektivität und Vierwege-Bedienungsarmatur. Kommende Saison wird es zu der in zwei neuen und zwei bekannten Farben erhältlichen Basisversion auch eine Special-Edition-Variante in einer Grau-Lackierung mit bronzefarbenen Felgen geben.

Der Mittelklasse-Scooter Forza 350 (21,5 kW/29 PS), bei den Kraftrollern 2024 bislang die Nummer zwei auf dem Markt, wird im gleichen Umfang überarbeitet und erhält ebenfalls das neue Display. Zudem kommt auch von diesem Modell eine hochwertige Sonderversion.

Größer sind die Änderungen beim Forza 750 (43 kW/59 PS), dem in Deutschland meistverkauften Großroller. Neben technischen Änderungen und dem neuen Display gibt es hier auch neue LED-Doppelscheinwerfer sowie einen neuen Tempomat. Preise wurden noch nicht genannt. Die drei Scooter kosteten bisher 6.340 Euro (Forza 125), 7.340 Euro (Forza 350) und 12.740 Euro (Forza 750).

Ulf Böhringer/SP-X