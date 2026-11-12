Salt Lake City (dpa) – Welt- und Europameister Franz Wagner hat seine Orlando Magic in der NBA mit einer Gala zum Auswärtssieg bei den Utah Jazz geführt. Der deutsche Basketball-Star stellte beim 123:106 in Salt Lake City mit 38 Punkten seine Karrierebestleistung ein und ging mit acht Rebounds auch bei der Arbeit unter den Körben für sein Team voran. Es war der zweite Erfolg innerhalb von 24 Stunden für die ersatzgeschwächten Magic, die erst in der Nacht auf Mittwoch in Sacramento eine Serie von vier Niederlagen beendet hatten.

Wagner hatte Orlando bereits mit einem starken Zwischenspurt vor der Pause in der Partie gehalten und war in der Schlussphase dann erneut der Spieler für die wichtigen Punkte – sehr zum Missfallen der Fans, die den 25 Jahre alten Berliner konsequent ausbuhten. Das wiederum stachelte Wagner nur noch mehr an, wie er anschließend verriet.

Moritz Wagner feiert Kantersieg

«Es hat definitiv Spaß gemacht, das Spiel an mich zu reißen. Vor allem, nachdem das Publikum so involviert war», sagte Wagner. «Das war ein sehr gutes Gefühl.» Erst zum dritten Mal in seiner NBA-Karriere erzielte er 38 Zähler, zuletzt war das allerdings vor zweieinhalb Jahren gelungen. Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva fehlte erneut mit Wadenproblemen.

Ebenfalls in Topform präsentierte sich Wagners älterer Bruder Moritz, der mit 16 Punkten entscheidenden Anteil am 145:111-Kantersieg der Brooklyn Nets bei den New Orleans Pelicans hatte. Brooklyn lag auch dank 13 Wagner-Punkten bereits zur Pause deutlich vorn (83:66), am Ende fehlten dem Team aus New York City nur fünf Zähler zum höchsten Sieg der Franchise-Geschichte.

Hartensteins Bestleistung nicht belohnt

Die Oklahoma City Thunder unterlagen derweil trotz eines bravourösen Auftritts von Isaiah Hartenstein mit 108:118 bei den Portland Trail Blazers. Der deutsche Center lieferte mit 20 Punkten eine Saisonbestleistung ab und führte sein Team zudem mit elf Rebounds und sechs Assists an, trotzdem setzte es für den Titelkandidaten die zweite empfindliche Pleite gegen die Trail Blazers in zwei Tagen.

In der Tabelle der Western Conference rutschten die Thunder nach ihrer insgesamt vierten Niederlage auf Rang sieben ab. Orlando ist nach dem vierten Erfolg im Osten Zehnter, die Nets stehen mit einem Erfolg weniger auf Platz 13.