Mick Schumacher fährt in Nashville ein starkes Rennen. Der Lohn: die bisher beste Platzierung seit seinem Wechsel in die IndyCar-Serie.

Nashville (dpa) – Nach dem bisher besten Rennergebnis in der IndyCar-Serie ist Mick Schumacher auf den Geschmack gekommen. Der ehemalige Formel-1-Pilot schaffte es nach 225 Runden auf dem Nashville Superspeedway auf den achten Platz. «Hoffentlich kommen noch viele weitere solcher Momente», sagte der 27-Jährige.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher fährt in diesem Jahr seine erste Saison in der amerikanischen Rennserie. 2021 und 2022 war er selbst für Haas in der Motorsport-Königsklasse gestartet.

Bis zu seinem ersten Top-Ten-Rang in der IndyCar-Serie war Platz 16 Mick Schumachers bestes Ergebnis gewesen. «Ich denke, wir können wirklich stolz auf alles sein, was wir an diesem Wochenende geleistet haben», sagte er nach dem Rennen und bedankte sich vor allem auch beim Team.

Vom Tempo wäre mehr möglich gewesen

Nachdem das Rennen wegen Regens um einen Tag hatte verschoben und von 300 auf 225 Runden verkürzt werden müssen, fuhr Mick Schumacher von Startrang 16 los und arbeitete sich dann noch vorn. Über mehrere Runden lag er sogar auf Position sechs auf dem für ihn bis dahin unbekannten Oval.

«Was das Tempo angeht, hätten wir definitiv weiter vorne liegen müssen», befand er: «Wenn wir ein reibungsloses Wochenende haben, ist das genau die Art von Ergebnis – ein Platz unter den Top 10 –, das wir konstant erwarten können, wenn nicht sogar noch besser. Wir müssen jetzt nur auf diesem Schwung aufbauen und das bis zum Ende des Jahres durchziehen.»