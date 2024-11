«Beste Leistung»: Bayer bleibt im Titelkampf optimistisch

Leverkusen (dpa). Der Abstand auf die Tabellenspitze könnte an diesem Spieltag weiter anwachsen, Sorgen macht sich bei Bayer Leverkusen deshalb aber keiner. Was dem Titelverteidiger Mut macht, ist vor allem die Leistung beim an Ende enttäuschenden 0:0 gegen den VfB Stuttgart. «Wir sind nicht zufrieden, was das Ergebnis anbelangt. Aber spielerisch war das sicher die beste Leistung in dieser Saison», sagte Mittelfeldchef Granit Xhaka. Und dass sich der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern schlimmstenfalls auf sieben Punkte vergrößern könnte? Erstmal kein Problem. «Nach neun Spieltagen ist noch keiner Meister geworden.»

Tatsächlich hatte Leverkusen gegen den VfB eine starke Vorstellung geboten. Vor allem defensiv. Erstmals überhaupt war die Werks-Elf in dieser Bundesliga-Saison ohne Gegentor geblieben. Offensiv dagegen ließ das Team von Trainer Xabi Alonso etliche Topchancen liegen. «Ich glaube, dass wir genug gemacht haben, um einen Sieg zu holen», sagte der Baske. Sein VfB-Kollege Sebastian Hoeneß bestätigte diesen Eindruck und sprach von einem «glücklichen Punkt» für die Schwaben.

In wenigen Tagen sind nun beide Teams wieder in der Champions League gefordert. Während die Stuttgarter Atalanta Bergamo empfangen, reist Leverkusen zu Alonsos Ex-Club FC Liverpool. «Champions League zu spielen in Anfield, das geht kaum besser», sagte Alonso. «Das wird eine große Herausforderung für uns.»