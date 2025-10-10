WM-Qualifikation Besser als Polster: Arnautovic mit Torrekord für Österreich dpa 10.10.2025, 05:45 Uhr

i Österreich - San Marino Georg Hochmuth. DPA

Zehn Tore in einem Länderspiel, das hat Österreich noch nie zuvor geschafft. Und ein Ex-Bundesliga-Profi schafft persönlich etwas Historisches.

Wien (dpa) - Als er die Bestmarke geknackt hatte, wurde Marko Arnautovic von seinen Gefühlen übermannt. «Es war ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Luft gekriegt. Ich war emotional», sagte der Stürmer nach seinem 45. Länderspieltor für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft beim 10:0-Rekordsieg gegen San Marino in der WM-Qualifikation.







