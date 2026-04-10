Der Skoda Fabia überzeugt bei der Hauptuntersuchung mit weniger Schwächen als viele Konkurrenten. Was ihn vom Durchschnitt der Kleinwagen abhebt.

Berlin (dpa/tmn) – Wie Autos ihrer Klasse entwachsen – dafür ist der Fabia ein gutes Beispiel: Sein Längenwachstum und Platzangebot lässt ihn fast in die Kompaktklasse aufsteigen. Das Fahrverhalten? Gar nicht mehr zu vergleichen mit der Erstausgabe von vor einem Vierteljahrhundert. Und auch das Angebot an Assistenzsystemen kann sich sehen lassen.

Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) zeigen die Fabias neueren Datums weniger Schwächen als der Durchschnitt bei den Kleinwagen. Andererseits werden Kunden, die alternative Antriebe suchen, beim Fabia nicht fündig.

Modellhistorie: Seit 1999 baut Skoda den Fabia. Wir betrachten die Generationen Nummer drei und vier. Die Drittauflage wurde von 2014 bis 2021 als Neuwagen verkauft. Mehrere Updates zwischen 2017 und 2019 brachten unter anderem Dreizylindermotoren, LED-Scheinwerfer, ein verbessertes Infotainment und weitere Aufwertungen. Seit 2021 ist die vierte Auflage bei den Händlern.



Karosserie und Varianten: Den aktuellen Fabia gibt es nur noch als Schrägheckmodell – anders als den Vorgänger, von dem auch der Kombi – bei Skoda «Combi» genannt – gebaut wurde. In Anlehnung an das homologierte Rallye-Fahrzeug R5 legten die Tschechen 2018 eine zivile Sportversion Edition R5 mit 92 kW/125 PS auf, allerdings limitiert. Mehr Power mit 130 kW/177 PS hat die Version 130 der aktuellen Generation. Als E-Auto oder Hybrid gibt es den Fabia dagegen nicht.



Abmessungen (laut ADAC): 3. Generation: Steilheck: 3,99 m bis 4,00 m x 1,73 m x 1,45 m bis 1,48 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 330 l bis 1.150 l; Kombi: 4,26 m x 1,73 m x 1,47 m bis 1,48 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 530 l bis 1.395 l.



4. Generation: 4,11 m x 1,78 m x 1,46 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 380 l bis 1.190 l.



4. Generation: 4,11 m x 1,78 m x 1,46 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 380 l bis 1.190 l. Stärken: Der Skoda wird für sein entspanntes Fahrverhalten und den Federungskomfort gelobt, der ihn der Kleinwagenklasse fast entwachsen lässt. Bei der HU gibt es in puncto Fahrwerk fast nichts zu meckern, weder bei der Achsaufhängung oder der Lenkung noch bei Federn und Dämpfern.



Im Bremskapitel hält nur der jüngste Fabia seine Weste rein, wobei Bremsschläuche und -leitungen bei beiden Generationen haltbar sind. Die Abgasuntersuchung (AU) stellt ebenfalls keine der beiden Ausgaben vor Probleme.



Im Bremskapitel hält nur der jüngste Fabia seine Weste rein, wobei Bremsschläuche und -leitungen bei beiden Generationen haltbar sind. Die Abgasuntersuchung (AU) stellt ebenfalls keine der beiden Ausgaben vor Probleme. Schwächen: Die aktuelle Generation und ihren Vorgänger plagt laut Tüv-Report überdurchschnittlich oft verstelltes Abblendlicht. Während die jüngste Auflage ansonsten positiv unauffällig bleibt, steht bei den HUs zwei, drei und vier die Funktion der Fußbremse in der Kritik, ab der dritten Untersuchung schwächeln zudem häufig die Bremsscheiben – zu hoher Verschleiß. Hinzu kommen mangelhafte Schalldämpfer-Ummantelungen an der Abgasanlage.



Pannenverhalten: Vom ADAC kommt keine grundsätzliche Kritik. In dessen Pannenschwerpunkte kommt der Fabia mit «hoher bis sehr hoher Zuverlässigkeit» vor, aber ohne jegliche Pannenschwerpunkte. Bauteile, die beim Kleinwagen immer wieder Panneneinsätze auslösen, sind also Fehlanzeige.



Motoren: 3. Generation: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 44 kW/60 PS bis 92 kW/125 PS; Diesel (Dreizylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS und 77 kW/105 PS.

4. Generation: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 48 kW/65 PS bis 130 kW/177 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

Fabia 1.0 MPI Style (6/2019); 55 kW/75 PS (Dreizylinder); 78.000 Kilometer; 10.292 Euro.

Fabia 1.0 TSI Ambition OPF (6/2022); 110 kW/150 PS (Vierzylinder); 46.000 Kilometer; 17.165 Euro.

Fabia 1.4 TDI Active Green tec (6/2017); 66 kW/90 PS (Dreizylinder); 141.000 Kilometer; 6.646 Euro.