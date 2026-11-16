Trier
Berufsinformationsabend der Bundespolizei Trier
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Fredrik von Erichsen/dpa

Du suchst einen abwechslungsreichen und spannenden Beruf. Kontakt zu Menschen. Sicherheit für deine Zukunft? Am Mittwoch, 25. November 2026, 18:00 Uhr lädt die Bundespolizei Trier Interessierte zu einem Berufsinformationsabend zur Dienststelle in der Wechselstraße 8, 54290 Trier, ein.

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Trier (ots) -

Du suchst einen abwechslungsreichen und spannenden Beruf .. Kontakt zu Menschen .. Sicherheit für deine Zukunft?

Am Mittwoch, 25. November 2026, 18:00 Uhr lädt die Bundespolizei Trier Interessierte zu einem Berufsinformationsabend zur Dienststelle in der Wechselstraße 8, 54290 Trier, ein.

Neben der Vorstellung der Bundespolizei werden Eure Fragen rund um den Polizeidienst, die Einstellungsvoraussetzungen, das Auswahlverfahren und die Ausbildung/das Studium beantwortet.

Interessierte ab 15 Jahren (auch in Begleitung der Eltern) werden gebeten, sich unter Angabe des Vor-/Familiennamens und des Alters, bis zum 24. November 2026 bei der Bundespolizei Trier per E-Mail unter bpoli.trier.presse@polizei.bund.de anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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