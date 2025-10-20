Die Indianapolis Colts gelten nicht als Titelanwärter. Die Leistungen derzeit sprechen eine andere Sprache. In rund drei Wochen können sich in Berlin auch deutsche Fans davon überzeugen.

Inglewood (dpa) – Die Indianapolis Colts bleiben das beste Team der NFL. Mit dem 38:24 bei den Los Angeles Chargers haben die Colts sechs der bislang sieben Spiele für sich entscheiden können. Das Team aus dem US-Bundesstaat Indiana trifft am 9. November im Berliner Olympiastadion in einem regulären Ligaspiel auf die Atlanta Falcons.

Die Colts erwischten mit einem gut aufgelegten Quarterback Daniel Jones einen perfekten Start. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 23:3. Die Chargers konnten im weiteren Verlauf aufholen, doch der Erfolg der Colts war nie in Gefahr.

Giants verspielen 19-Punkte-Führung

Die New York Giants verspielten ein 19:0 und 26:8 bei den Denver Broncos. Nach drei Vierteln sah alles nach einem souveränen Auswärts-Erfolg des Teams aus dem Big Apple aus. Dann gelang den Broncos ein furioses Comeback, gekrönt mit einem erfolgreichen Field Goal in letzter Sekunde zum 33:32. Mit einer Bilanz von 5:2 liegt Denver nun gut im Playoff-Rennen.

Fünf Siege und zwei Niederlagen haben auch die weiterhin ersatzgeschwächten San Francisco 49ers aufzuweisen. Gegen die Atlanta Falcons gewann die Mannschaft aus Kalifornien mit 20:10 und bleibt trotz der vielen Ausfälle auf Playoff-Kurs. Quarterback Mac Jones vertrat weiterhin den verletzten Brock Purdy. Spielentscheidend war 49ers-Profi Christian McCaffrey, der auf zwei Touchdowns kam.