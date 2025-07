Perth (dpa) - Eine seit zwei Wochen in Westaustralien vermisste Deutsche soll lebend gefunden worden sein. Das berichteten mehrere australische Medien übereinstimmend. Die Polizei müsse die Identität der Frau noch bestätigen, schrieb die Zeitung «Sydney Morning Herald». Den Angaben zufolge wurde die 26-jährige Carolina Wilga zufällig auf einem Pfad im Busch von einem Passanten entdeckt. Nach der Frau lief seit Tagen eine großangelegte Suche.

Wilga war zuletzt am 29. Juni in dem Ort Beacon nordöstlich von Perth gesehen worden. Seither fehlte von ihr jede Spur, bis die Polizei am Donnerstag ihren Van in einem abgelegenen Outback-Gebiet entdeckt hatte. Das Fahrzeug hatte offenbar technische Probleme. Seither hatten die Behörden ihre Suche intensiviert.