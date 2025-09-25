Gaza-Krieg Berichte: UEFA könnte über Suspendierung Israels abstimmen dpa 25.09.2025, 14:20 Uhr

i Israel - Italien Denes Erdos. DPA

Experten fordern wegen des Gaza-Krieges einen WM-Ausschluss von Israels Fußballern. Beim europäischen Dachverband UEFA scheint ein solches Szenario konkreter zu werden.

Nyon/Washington (dpa) - Die Europäische Fußball-Union UEFA könnte nach übereinstimmenden Berichten in der kommenden Woche über eine Suspendierung Israels abstimmen. Laut der Zeitung «The Times» und der Nachrichtenagentur AP soll eine Mehrheit des Exekutivkomitees wegen des Vorgehens von Israel im Gaza-Krieg einen solchen Ausschluss befürworten.







