Berichte: Serie-A-Profi Bove nach Herzstillstand stabil

Florenz (dpa) – Der Zustand des italienischen Fußballers Edoardo Bove ist nach dessen Zusammenbruch während eines Serie-A-Spiels stabil. Wie Medien am Morgen nach dem dramatischen Vorfall übereinstimmend berichteten, ist der Profi der AC Florenz bei Bewusstsein, ansprechbar und könne selbstständig atmen. Ein Beatmungsschlauch sei entfernt worden. Der 22-Jährige liegt auf der Intensivstation des Universitätskrankenhauses Careggi in Florenz, um weiter beobachtet und untersucht zu werden.

Bove war am Sonntagnachmittag während des Heimspiels seiner Fiorentina gegen Meister Inter Mailand nach einer guten Viertelstunde ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen. Wie Medien meldeten, sei dabei auch sein Herz kurz stehengeblieben und ein Defibrillator zum Einsatz gekommen. Der Flügelspieler wurde nach wenigen Minuten der Erstversorgung auf dem Platz mit einem Krankenwagen in die Klinik gefahren.

DFB-Profi Gosens und FIFA-Boss Infantino schreiben an Bove

Von dort kam am Abend leichte Entwarnung: Kardiologische und neurologische Test seien positiv verlaufen, akute Schäden des Nervensystems sowie der Herz- und Lungenfunktionen wurde nicht festgestellt. Für den heutigen Montag wurde ein weiteres medizinisches Update erwartet.

Zahlreiche Mitspieler und andere Vertreter der Fußballwelt richteten Genesungswünsche an den ehemaligen italienischen U21-Auswahlakteur. Der DFB-Nationalspieler Robin Gosens, der mit Bove bei der Fiorentina zusammenspielt, schrieb bei Instagram: «Forza Bruder» neben einem Herz-Emoji. FIFA-Präsident Gianni Infantino teilte auf derselben Plattform mit: «Forza Edo. Die große Familie des Welt-Fußballs ist an deiner Seite.»

Schock im Stadion

Auch unzählige andere Vereine, Spieler und Ex-Profis wünschten Bove viel Glück und gute Besserung. Trainer Raffaele Palladino besuchte seinen Spieler am Morgen, auch einige Teamkollegen kamen zur Klinik. Verbandspräsident Gabriele Gravina kündigte ebenfalls an, zum Krankenhaus in der Toskana zu kommen.

Der Vorfall im Stadio Franchi hatte viele Anwesende geschockt. Etliche Spieler beider Teams weinten, während sich Ersthelfer und Sanitäter in den hektischen Augenblicken um Bove kümmerten. Das Spiel wurde – auch auf Bestreben beider Teams hin – abgebrochen und soll an einem anderen Termin fortgesetzt und beendet werden.

Böse Erinnerungen bei Fiorentina und Inter

Bei vielen Fans und Anwesenden kamen schlimme Erinnerungen hoch: Just die AC Florenz verlor 2018 ihren Kapitän Davide Astori, weil dieser vor einem Auswärtsspiel in einem Hotelzimmer einen Herzstillstand erlitt und starb. Noch heute wird bei den Heimspielen der Fiorentina an den Nationalspieler erinnert.

Anfang dieses Jahres erlitt Joe Barone, der Generaldirektor des Vereins, im Alter von 57 Jahren einen tödlichen Herzinfarkt. Einige Inter-Spieler waren früher Teamkollegen des Dänen Christian Eriksen, der bei der EM 2021 zusammengebrochen war und auf dem Platz wiederbelebt werden musste.

Bove war Torschütze im Halbfinale gegen Leverkusen

Bevor Bove im Sommer auf Leihbasis nach Florenz kam, spielte er als gebürtiger Römer in seiner Kindheit und Jugend bei der AS Rom. Im Europa-League-Halbfinale 2023 erzielte er gegen Bayer Leverkusen den Treffer zum 1:0-Hinspielsieg, welcher nach einem torlosen Remis im Rückspiel in Leverkusen den Finaleinzug für die Italiener bedeutete.