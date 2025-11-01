Einbruchserie in den USA: Zuletzt werden NFL-Stars wie Patrick Mahomes und Basketball-Superstar Luka Doncic Opfer von Diebesbanden. Nun trifft es Berichten zufolge den MVP der NBA.

Oklahoma City (dpa) – Die Serie von Einbrüchen in die Anwesen von Profisportlern in den USA geht weiter: Wie die lokale Polizei gegenüber ABC News bestätigte, ist in das Haus des kanadischen Basketball-Superstars Shai Gilgeous-Alexander eingebrochen worden. Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstagabend Ortszeit in den Nichols Hills, einem vornehmen Vorort von Oklahoma City, als Gilgeous-Alexander mit seinem NBA-Club Oklahoma City Thunder gegen die Washington Wizards spielte. Der MVP der vergangenen NBA-Saison hatte zu dem 127:108-Erfolg 31 Punkte beigetragen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge konnten die Verdächtigen flüchten, bevor die Polizei eintraf. Festnahmen gab es nach Auskunft der Polizei bisher nicht.

Einbrüche zuletzt auch bei den Stars Mahomes, Kelce und Doncic

Der Vorfall bei Gilgeous-Alexander fügt sich in eine Reihe von Einbrüchen bei prominenten Sportlern ein, die sich in den USA in den vergangenen Monaten ereigneten. Zu den Opfern gehörten auch die NFL-Stars Patrick Mahomes, Travis Kelce und Joe Burrow sowie der NBA-Star Luka Doncic. Erst im Februar dieses Jahres wurden sieben mutmaßliche Mitglieder einer südamerikanischen Diebesbande wegen Verbindungen zu diesen Einbrüchen festgenommen.