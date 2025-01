Berichte: Bayern will Krätzig nach Heidenheim verleihen

Beim Vizemeister in Stuttgart spielte Frans Krätzig kaum. Daher wurde die Leihe beendet. Es gibt Berichten zufolge aber schon ein neues Ziel.

München (dpa) – Der FC Bayern verleiht seinen U21-Nationalspieler Frans Krätzig Medienberichten zufolge nach dessen Ende beim VfB Stuttgart sofort wieder weiter. Laut dem Bezahlsender Sky und der «Bild»-Zeitung soll der noch 21 Jahre alte Abwehrspieler den Rest der Saison für den 1. FC Heidenheim spielen.

Eine Kaufoption sei nicht geplant. Krätzigs Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister ist bis zum 30. Juni 2027 gültig.

Bei Vizemeister Stuttgart war er kaum zum Einsatz gekommen. Für die erste Mannschaft der Schwaben spielte Krätzig nur viermal, zweimal trat er in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga an. Das soll auch den Bayern-Verantwortlichen zu wenig gewesen sein, sodass sie die Leihe beendeten.

Die Heidenheimer wollen Sky zufolge auch noch Angreifer Budu Zivzivadze vom Zweitligisten Karlsruher SC ausleihen.