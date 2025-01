Berichte: Anzeichen für Aus von Tedesco als Trainer Belgiens

Brüssel (dpa) – Die Anzeichen für ein Aus von Domenico Tedesco als Fußball-Nationaltrainer von Belgien verdichten sich Medienberichten zufolge. Wie allerdings die belgische Zeitung «Het Nieuwsblad» berichtet, sind Gespräche zu einer möglichen Nachfolge mit dem Portugiesen Sergio Conceicao, der aktuell den italienischen Erstligisten AC Mailand trainiert, nicht erfolgreich verlaufen. Die Verhandlungen sollen schon fortgeschritten gewesen sein.

Demnach gebe es aber Gespräche mit neuen Kandidaten. Noch bis Ende des Monats will Sportdirektor Vincent Mannaert der Zeitung zufolge einen neuen Nationaltrainer vorschlagen.

Die Kritik an Tedesco hatte in Belgien nach mehreren Spielen der «Roten Teufel» ohne Sieg und dem knapp abgewendeten direkten Abstieg in der Nations League noch einmal zugenommen. Der frühere Bundesliga-Trainer von RB Leipzig und Schalke 04 hatte wiederum im November auf die hohe Zahl an Verletzten verwiesen und zeigte sich sicher, noch der richtige Mann für den Job zu sein. Sein Vertrag läuft bis zur Weltmeisterschaft 2026.