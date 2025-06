Liverpool (dpa) - Dem Rekordtransfer des deutschen Fußball-Nationalspielers Florian Wirtz zum FC Liverpool steht offenbar nichts mehr im Weg. Laut Informationen des Pay-TV-Senders Sky sowie von Transfer-Experte Fabrizio Romano hat der 22-Jährige seinen Medizincheck beim englischen Meister erfolgreich absolviert. Demnach wird der Vertrag bis 2030 gegenwärtig unterschrieben.

Bereits am Vortag hatten mehrere Medien darüber berichtet, dass Wirtz, der derzeit noch beim Vizemeister Bayer Leverkusen unter Vertrag steht, am Donnerstag zum obligatorischen Medizincheck nach England geflogen war. Die «Bild» veröffentlichte auch Fotos von der Ankunft am Flughafen in Köln, wo er mit einem Privat-Flieger abgehoben sein soll.

Liverpool und Leverkusen haben sich längst auf ein Ablösepaket geeinigt, das Medienberichten zufolge inklusive Fixsumme und Bonuszahlungen bis zu 150 Millionen Euro umfassen kann. Wirtz wäre damit der teuerste Transfer der Bundesliga- und der Premier-League-Geschichte. Nur für die beiden Stürmer Neymar und Kylian Mbappé zahlte Paris Saint-Germain bislang zwei noch höhere Ablösesummen.