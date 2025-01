Bericht: Union will Offensivspieler Asllani von Hoffenheim

Union sucht im Angriff Verstärkung. Fisnik Asllani sorgt in Liga zwei für Furore und hat eine Köpenick-Vergangenheit. Doch es gibt einen Haken.

Berlin (dpa) – Der 1. FC Union will einem Medienbericht zufolge den Offensivspieler Fisnik Asllani verpflichten. Der gebürtige Berliner soll laut «Bild» noch in diesem Winter nach Köpenick zurückkehren, wo er schon in seiner Jugend kickte.

Union sei sich mit dem Spieler und seinem Club TSG Hoffenheim einig. Doch es gibt ein Problem: Der Nationalspieler des Kosovo ist aktuell an die SV Elversberg ausgeliehen. Dort hat er in der 2. Bundesliga schon zehn Tore erzielt und fünf Treffer vorbereitet. Die Saarländer wollen Asllani dem Bericht zufolge nicht ziehen lassen. Er ist noch bis zum Sommer in Elversberg gebunden.