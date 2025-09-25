Gaza-Krieg Bericht: Trump-Regierung will keinen WM-Ausschluss Israels dpa 25.09.2025, 14:20 Uhr

i Fußball-WM Sven Hoppe. DPA

Experten fordern wegen des Gaza-Krieges einen WM-Ausschluss von Israels Fußballern. Einem Bericht zufolge möchte die US-Regierung von Präsident Trump dem entgegenwirken.

Washington (dpa) – Die US-Regierung um Präsident Donald Trump plant sich einem Bericht von Sky News zufolge dafür einzusetzen, einen Ausschluss von Israels Fußballern für die WM 2026 zu verhindern. Ein Sprecher des für die Außenpolitik zuständigen Ministeriums von Marco Rubio sagte dem britischen Sender: «Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, alle Versuche, Israels Fußball-Nationalteam von der WM auszuschließen, vollständig zu ...







