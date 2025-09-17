David Raum zählt inzwischen zu den zentralen Spielern im Kader von RB Leipzig, der 27-Jährige ist Kapitän - und hat noch einen Vertrag bis 2027. Den soll er laut einem Bericht nun verlängern.

Leipzig (dpa) – RB Leipzig beschäftigt sich mit einer Vertragsverlängerung von Nationalspieler David Raum. «Um ehrlich zu sein, ist eine Vertragsverlängerung natürlich ein Gedanke von uns», sagte Marcel Schäfer der «Sport Bild». Der 27 Jahre alte Außenverteidiger Raum passe «perfekt zu uns, lässt immer sein Herz auf dem Platz und ist noch nicht fertig in seiner Entwicklung».

Raum kam 2022 für etwa 26 Millionen Euro Ablöse von der TSG Hoffenheim nach Leipzig. Er ist inzwischen Kapitän des Fußball-Bundesligisten und Stammspieler. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027.