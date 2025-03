Bericht nach Wechselgerüchten: Barça-Ansage an Neymar

Barcelona (dpa) – Nach den Spekulationen um eine Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona haben die Katalanen einem Medienbericht zufolge dem Brasilianer eine Ansage gemacht. Wie die Zeitung «Sport» berichtet, sollen die Barça-Bosse dem Brasilianer sehr deutlich dargelegt haben: «Schieß erst einmal 15 Tore für Santos, dann werden wir uns überlegen, dich zu verpflichten.» Quellen nannte das Blatt dafür nicht.

Neymar spielt seit Ende Januar für seinen einstigen Jugendclub FC Santos in Brasilien. Auch verletzungsbedingt durch einen Kreuzbandriss beendete er sein Engagement in Saudi-Arabien bei Al-Hilal vorzeitig. In den Überlegungen von Trainer Jorge Jesus hatte Neymar auch keine Rolle mehr gespielt.

Nach einem holprigen Start beim FC Santos mit drei torlosen Einsätzen kommt der mittlerweile 33 Jahre alte Offensivspieler auf drei Treffer in sieben Spielen. Sein Vertrag ist bis Ende Juni gültig. «The Athletic» führte jüngst Argumente für und gegen eine Neymar-Verpflichtung des FC Barcelona auf.

Neymar bildete Wundertrio in Barcelona mit Messi und Suárez

Wenn von einer möglichen Rückkehr Neymars ins Camp Nou die Rede sei, dann deshalb, weil der Star das getan hat, was er zweifelsohne am besten könne: Sich in den Vordergrund der Medien stellen, damit alle über ihn reden, schrieb «Sport» weiter.

Neymar erlebte beim FC Barcelona seine beste Zeit. Zusammen mit Argentiniens Weltmeister Lionel Messi und Uruguays Luis Suárez bildete er ein Sturmtrio der absoluten Sonderklasse. Messi und Suárez spielen derzeit zusammen in der Major League Soccer für Inter Miami.

Für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro war Neymar im Sommer 2017 zu Paris Saint-Germain gewechselt. Sechs Jahre später zog es ihn nach Saudi-Arabien.