Bericht: Leverkusen will Leipzigs Torhüter Blaswich

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusen zeigt einem Medienbericht zufolge Interesse an der Verpflichtung von Torhüter Janis Blaswich von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. Wie der «Kicker» berichtet, will der Club damit auf den bevorstehenden Abgang des langjährigen Stammkeepers Lukas Hradecky zur AS Monaco reagieren. Der 34 Jahre alte Blaswich soll demnach zweiter Torwart bei Bayer werden, als Nummer eins ist Mark Flekken gesetzt.

Blaswichs Vertrag in Leipzig läuft noch bis Sommer 2026, auch bei den Sachsen wäre er nur Ersatzmann und in der Rangfolge sogar nur Nummer drei. Laut «Kicker» ist im Fall eines Wechsels eine niedrige siebenstellige Ablösesumme fällig. Kommt der sich anbahnende Wechsel des 35-jährigen Hradecky von Leverkusen nach Monaco zustande, könnte Sky rund vier Millionen Euro für den finnischen Nationaltorhüter erhalten.