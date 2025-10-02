Auch der Name Joachim Löw fiel, als es um die Besetzung des Nationaltrainerpostens von Usbekistan ging. Doch es wird wohl ein Ex-Profi aus Italien.

Berlin (dpa) – Der frühere Fußball-Weltmeister Fabio Cannavaro wird offenbar die Nationalmannschaft Usbekistans bei der WM im kommenden Sommer betreuen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano habe der 52 Jahre alte Italiener dem usbekischen Verband seine mündliche Zusage gegeben, eine Einigung über die formellen Dinge sei erzielt. In den kommenden ein bis zwei Tagen soll der Vertrag unterschrieben werden.

Zum Kandidatenkreis soll früheren Medienberichten zufolge auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw gezählt haben. Das zentralasiatische Land ist beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada erstmals bei einer Endrunde dabei. Der Verband war nach dem Rücktritt des Slowenen Srecko Katanec wegen gesundheitlicher Probleme auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer.