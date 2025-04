Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund versucht einem Medienbericht zufolge zum dritten Mal, den französischen Offensivspieler Rayan Cherki zu verpflichten. Laut Informationen der «Ruhr Nachrichten» soll der 21 Jahre alte Profi des Erstligisten Olympique Lyon der Königstransfer im Sommer werden. Dann wird im Kader des Fußball-Bundesligisten eine Neustrukturierung erwartet. Zwei Anläufe bei dem U21-Nationalspieler waren zuvor gescheitert.

Nach dem ersten misslungenen Anlauf im vergangenen Sommer scheiterte der Revierclub im Winter an einem aus Lyoner Sicht zu niedrigen Angebot. Laut Zeitung bot der BVB 22,5 Millionen Euro.

Kritik von Lyon-Besitzer

Besitzer John Textor hatte die Verhandlungsführung der Borussen massiv kritisiert. «Das Angebot aus Dortmund wurde respektlos kommuniziert, lag weit unter dem Marktwert und war zeitlich schlecht gewählt», wurde der Amerikaner beim TV-Sender Sky zitiert. Laut Medienberichten soll es zwischen den Dortmundern und Cherki schon eine mündliche Vereinbarung gegeben haben.

In der laufenden Saison in der Ligue 1 gelangen dem Flügelspieler in 23 Partien sechs Treffer und neun Vorlagen. In der Europa League, in der Lyon demnächst im Viertelfinale auf Manchester United trifft, erzielte er zwei Tore und gab acht Vorlagen.