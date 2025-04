Die Zuversicht bei Borussia Dortmund wächst vor dem Champions-League-Kracher beim FC Barcelona. Das liegt zum einen am Auftritt in Freiburg, zum anderen an einem im Winter geholten Hoffnungsträger.

Freiburg (dpa) – Sebastian Kehl nahm sich vor den Interviews noch einen Moment Zeit und zückte sein Handy, um die ersten Glückwünsche zu beantworten. «Ehrlich gesagt passiert das nach einem Sieg sehr häufig, dass dann sehr viele Nachrichten reinkommen», sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund über die mit 4:1 gelungene Champions-League-Generalprobe beim SC Freiburg.

Nur allzu gern würde sich Kehl auch am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) nach dem Highlight-Duell beim FC Barcelona freuen, wenn sein Smartphone vibriert und Glückwünsche eintrudeln. Denn: «Nach Niederlagen kommen weniger Nachrichten», erklärte er.

Nach Ansicht des 45-Jährigen ist der BVB für die große Herausforderung im Viertelfinale gerüstet – dank des bemerkenswerten Auftritts in der Fußball-Bundesliga im Breisgau, bei dem sich Karim Adeyemi (34.), Carney Chukwuemeka (51.) und die beiden Joker Serhou Guirassy (68.) und Jamie Gittens (78.) in die Torschützenliste eintrugen.

Der von Ex-Bundestrainer Hansi Flick trainierte Spitzenreiter der spanischen Liga, der am Samstag nicht über ein 1:1 gegen Betis Sevilla hinauskam, ist laut Kehl «natürlich eine hervorragende Mannschaft, und trotzdem rechnen wir uns in diesen beiden Spielen Chancen aus», sagte er. «Wir werden versuchen, uns eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten.»

Kobel sieht «Megachance»

Torhüter Gregor Kobel sieht gar eine «Megachance» für die Dortmunder, um eine bislang durchwachsene Saison noch ins Positive zu wenden. Vor allem in der Bundesliga fehlte bislang die nötige Konstanz. Der Stimmungsaufheller beim 3:1 gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Spieltag war ein Anfang, gegen am Ende chancenlose Freiburger legte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac eindrucksvoll nach.

«Wir wollen natürlich weiter Spiele gewinnen. Wir haben schon so viel Scheiße gebaut in dieser Saison, dass wir es jetzt schwer haben», sagte Nationalspieler Pascal Groß über die Aussichten im engen Kampf um die Europapokal-Ränge. «Durch das, was wir bisher getrieben haben, sind wir natürlich auf die anderen angewiesen, aber wir können nur unsere Arbeit machen und dann schauen wir mal, wofür es reicht.»

Lob von allen Seiten für Chukwuemeka

Helfen könnte dem BVB in der entscheidenden Saisonphase ein zusätzliches Ass im Ärmel: Chelsea-Leihgabe Chukwuemeka feierte im Europa-Park-Stadion sein Startelf-Debüt und krönte seinen starken Einstand mit einem Treffer. Lob für den Auftritt gab es zuhauf. «Er tut uns sicher sehr, sehr gut, er ist ein sehr guter Spieler und ich bin einfach froh, dass er von Anfang an gespielt hat», sagte Kobel stellvertretend.

Allerdings gibt es vor dem Duell mit Barcelona auch das eine oder andere Sorgenkind im Lager der Borussia. Ramy Bensebaini humpelte in Freiburg mit Hüftproblemen leicht angeschlagen vom Platz und Niklas Süle fehlte aufgrund einer Beckenkamm-Verletzung.

Zusätzliche Optionen

Mit Nico Schlotterbeck und Yan Couto werden aber auch zwei zuletzt gesperrte Abwehrspieler wieder zur Verfügung stehen. Und Torjäger Guirassy sowie Felix Nmecha sammelten in Freiburg schon wieder Einsatzminuten. «Das gibt uns natürlich mehr Optionen und darüber sind wir froh», sagte Kovac vor nun wegweisenden Wochen – beginnend mit dem ersten Aufeinandertreffen in Spanien. Danach folgt in der Liga das Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Bayern München, ehe es daheim gegen Barcelona um den Einzug ins Halbfinale geht.

«Wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Aber die Richtung stimmt», sagte Kovac vor dem anspruchsvollen Dreierpack binnen sechs Tagen. Die bevorstehenden Partien seien laut dem 53-Jährigen «die Spiele, für die wir alle leben, wovon wir als kleine Jungs träumen.»