Berater spricht von möglichem Füllkrug-Abschied von West Ham

«Der Transfer hat nicht funktioniert»: Mit klaren Worten blickt Thorsten Wirth auf die vergangenen Monate des Nationalstürmers in der Premier League zurück - und bringt offen einen Wechsel ins Spiel.

London (dpa) – Niclas Füllkrugs Berater Thorsten Wirth hat offen über einen möglichen Abschied des Fußball-Nationalstürmers beim Premier-League-Club West Ham United gesprochen. «Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden», sagte der Geschäftsführer der Berateragentur ROOF im TOMorrow Business Podcast von Journalist Tom Junkersdorf.

Auf die Frage, ob Wirth den 32-Jährigen jetzt «von der Insel holt», sagte der Berater: «Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren. Aber sagen wir mal so: Das kann, glaube ich, schon Sinn machen, dass man da was verändert.»

«Negatives Momentum»

Füllkrug war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham United gewechselt, seine Zeit dort ist jedoch von großem Verletzungspech geprägt. Auch Wirth sprach von einem «negativen Momentum». In seiner ersten Saison in England erzielte Füllkrug in 18 Ligaspielen drei Tore. In dieser Spielzeit blieb er in sechs Ligaspielen ohne Treffer, bevor er im Oktober mit einem Muskelbündelriss erneut ausfiel.

Zuletzt gehörte der ehemalige Stürmer von Hannover 96, Werder Bremen und des BVB nicht mehr zum Kader der deutschen Nationalmannschaft.