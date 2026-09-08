Bentely schlägt eine Rolle rückwärts und kontert die Welle der elektrischen Luxusautos mit einem Continental GT ohne Akku-Power. Der wird zwar schwächer, aber auch leichter - und macht mehr Spaß.

Crewe (dpa/tmn) – Bentley leistet sich einen neuen Supersports – und rüstet für die Topversion im Modellprogramm den Continental GT radikal ab. Wie der britische Hersteller mitteilt, fliegen beim Bodybuilding der Plug-in-Hybrid und der Allradantrieb raus und die Rückbank gleich mit.

Zusammen mit weiteren Diät-Maßnahmen wie Carbon für die Karosserie sinkt das Gewicht so um rund 500 Kilo und macht den Supersports zum angeblich ersten Bentley seit über 80 Jahren, der weniger als zwei Tonnen wiegt.

Entsprechend leicht lassen sich die Leistungseinbußen verschmerzen, zumal die Briten den vier Liter großen V8 dafür noch einmal etwas getunt haben. Trotzdem stehen nun statt 575 kW/782 PS nur noch 490 kW/666 PS im Datenblatt.

Titan-Abgasanlage, Heckantrieb und reduziertes Gewicht

Damit verliert der Supersports beim Sprint von 0 auf 100 km/h zwei Zehntel und braucht jetzt 3,4 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit sinkt von 335 auf 320 km/h. Kompensieren soll das Bentley zufolge ein emotionaleres Fahrerlebnis, weil der Supersports mit einer neuen Titan-Abgasanlage den besseren Sound hat und sich mit Heckantrieb und geringerem Gewicht in Kurven lebendiger anfühle.

Das Prinzip weniger ist mehr übernehmen allerdings auch die Buchhalter – und schlagen für den Supersports kräftig auf: Der Preis klettert nach Werksangaben von 340.000 auf 420.000 Euro. Das scheint die Kunden allerdings nicht zu stören: Die auf 500 Exemplare limitierte Kleinserie ist laut Bentley bereits ausverkauft.