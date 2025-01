Belgien trennt sich von Nationaltrainer Tedesco

Brüssel (dpa) – Der frühere Bundesliga-Coach Domenico Tedesco ist nicht mehr Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft. Man beende die Zusammenarbeit mit dem 39 Jahre alten Trainer aus Deutschland, teilte der nationale Verband mit. Die Suche nach einem Nachfolger laufe. Tedesco hatte das Amt im Februar 2023 übernommen und einen Vertrag bis zur WM 2026 unterschrieben.

Die Kritik an Tedesco hatte in Belgien nach mehreren Spielen der «Roten Teufel» ohne Sieg und dem knapp abgewendeten direkten Abstieg in der Nations League noch einmal zugenommen.

Der frühere Bundesliga-Trainer von RB Leipzig und Schalke 04 hatte wiederum im November auf die hohe Zahl an Verletzten verwiesen und sich sicher gezeigt, noch der richtige Mann für den Job zu sein.