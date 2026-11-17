Menschen mit Demenz etwa können einen Klinikaufenthalt ohne vertraute Person an ihrer Seite schwer bewältigen. Wann die Kasse für die Unterbringung einer Begleitperson zahlt und was vorab zu tun ist.

Berlin (dpa/tmn) – Ins Krankenhaus zu müssen, ist für jeden eine Ausnahmesituation. Für manche Menschen allerdings in besonderem Maße: Kinder, Menschen mit Demenz oder einer Behinderung sind oft darauf angewiesen, dass ein vertrauter Mensch während der gesamten Zeit an ihrer Seite ist.

Besteht so eine medizinische Notwendigkeit für eine Begleitperson bei einem stationären Klinikaufenthalt, trägt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten für deren Unterbringung. Das ist im Fünften Buch Sozialgesetzbuch geregelt (SGB V § 11 Abs. 3). Die medizinische Notwendigkeit ist laut dem Portal «gesund.bund.de» zum Beispiel dann gegeben,

wenn eine Person die Krankenhausbehandlung ohne Begleitperson verweigert.

wenn die Person den Anweisungen des Klinikpersonals nur mit Unterstützung verstehen und umsetzen kann.

wenn die Begleitperson in die Therapie eingebunden werden muss.

Bei Kindern unter neun Jahren: keine Bescheinigung notwendig

Der einweisende Arzt oder Psychotherapeut muss die medizinische Notwendigkeit vorab bescheinigen. Das geschieht auf der sogenannten «Verordnung zur Krankenhausbehandlung» (Muster 2), die er oder sie ausstellt. Die endgültige Entscheidung über die Mitaufnahme einer Begleitperson trifft allerdings das jeweilige Krankenhaus.

Allerdings ist nicht jeder Krankenhausaufenthalt ein geplanter: Damit auch in Notfällen eine Begleitperson aufgenommen werden kann, kann man sich von Arzt oder Ärztin vorsorglich eine sogenannte Zwei-Jahresbescheinigung über die medizinische Notwendigkeit ausstellen lassen. Darüber informiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) online.

Ein Sonderfall sind Kinder unter neun Jahren: Bei ihnen sieht die Krankenkasse eine medizinische Notwendigkeit für eine Begleitperson allein aufgrund des Alters als gegeben an. Heißt: Eine Bescheinigung ist nicht notwendig.

Gut zu wissen: Hat die Krankenhaus-Begleitung einen Verdienstausfall, kann sie unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Krankengeld haben.

Als Begleitperson im Krankenhaus – wie läuft das ab?

Damit alles wie gewünscht klappt, sollte man am besten frühzeitig mit dem Krankenhaus sprechen, dass die Mitaufnahme einer Begleitperson gewünscht ist. Manche Häuser bieten das sogenannte «Rooming-in» an – gerade in Kinderkliniken gibt es dieses Angebot oft.

Das heißt: Die Begleitperson schläft in einem eigenen Bett im Patientenzimmer. Gibt es diese Option nicht, kann die Begleitperson in einem anderen Raum in der Klinik oder in einem Gästehaus oder Hotel untergebracht werden.