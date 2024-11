Becker verlängert als Bundestrainer der Springreiter

Ein Erfolgscoach unterschreibt einen neuen Vier-Jahres-Kontrakt: In seiner Bilanz stehen Goldmedaillen bei EM, WM und Olympia.

Warendorf (dpa) – Drei Monate nach der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris hat Otto Becker seinen Vertrag als Bundestrainer der Springreiter verlängert. Der 65-Jährige aus Sendenhorst in Nordrhein-Westfalen bleibt nach Angaben des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) bis zu den Spielen in Los Angeles 2028 im Amt.

Der Mannschafts-Olympiasieger von Sydney ist seit 2009 Bundestrainer. In seiner Amtszeit gab es mehrere Medaillen, darunter Gold bei Europa- und Weltmeisterschaften. Die bisher letzten Erfolge unter Becker waren das Einzel-Gold von Christian Kukuk in Paris und der Sieg der deutschen Mannschaft beim Nationenpreis-Finale in Barcelona. Mit Becker verlängerte auch Co-Trainer Marcus Döring (Espelkamp) seinen Vertrag.