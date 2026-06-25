Barbecue-Saucen verleihen Gegrilltem einen rauchigen Geschmack. Sie passen wunderbar zu Pommes und Fingerfood. Doch in manchen stecken Schimmelpilze und Pestizide. Welche Saucen «Öko-Test» empfiehlt.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Bei BBQ-Saucen gibt es große Unterschiede. Und das gilt nicht nur für den rauchigen Geschmack. Wer wenig Zucker zu sich nehmen will, sollte unter anderem auf die Inhaltsstoffe der Produkte achten. Das zeigt eine Untersuchung der Zeitschrift «Öko-Test» in der aktuellen Ausgabe (07/2026). Denn der Zuckergehalt bei den getesteten Saucen variierte etwa zwischen 14,8 und fast 42 Prozent.

Die Ergebnisse im Überblick

Insgesamt 19 Produkte hat «Öko-Test» untersucht, vier davon mit Bio-Siegel. Die Produkte lagen preislich zwischen knapp 90 Cent und rund 4 Euro (Preis pro 250 Gramm). Von den 19 waren 9 Produkte laut «Öko-Test» empfehlenswert – vier BBQ-Saucen bekamen die Note «sehr gut» sowie fünf die Note «gut».

Außerdem vergaben die Tester folgende Bewertungen:

viermal die Noten «befriedigend»

einmal die Note «ausreichend»

dreimal die Note «mangelhaft»

zweimal die Bewertung «ungenügend»

Ganz vorn lagen im Test diese Produkte:

Byodo Barbecue Sauce für 3,99 Euro

K-Bio Barbecue Sauce rauchig-würzig (Kaufland) für 1,99 Euro

Sanchon Barbecue Grill- & Würzsauce für 3,92 Euro

Tegut Barbecue Sauce rauchig-würzig für 1,92 Euro

Und warum haben die Tester bei einigen Produkten die Noten «mangelhaft» und «ungenügend» vergeben? Diese Bewertung bekamen einige BBQ-Saucen unter anderem wegen ihrer Schadstoffbelastung. Sie enthieltn etwa Pestizide sowie Schimmelpilze wie Alternariol (AOH) oder Tenuazonsäure (TeA).