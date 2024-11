Bayerns Geburtstagskind Davies und ein erstaunter Kompany

München (dpa) – Als Vincent Kompany im Sommer zum FC Bayern kam, hatte er erstaunliche Dinge über Alphonso Davies gehört. Doch während seiner ersten Monate in München erlebt der Trainer beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen ganz anderen «Phonzy». «Er ist ein Spieler, der überragende Leistungen bringt», sagte Kompany vor dem Bundesliga-Heimspiel des Tabellenführers gegen Union Berlin an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

An seinem 24. Geburtstag wird Turbo-Kicker Davies wieder in höchstem Tempo auf dem linken Flügel rauf- und runterrennen. Nach einer längeren Phase der Stagnation und sogar des Rückschritts schickt sich Davies an, unter Kompany wieder konstant Leistung abzuliefern.

«Ich habe nichts davon gemerkt»

«Ich habe das auch gehört, dass es vielleicht in den vergangenen Jahren nicht so gut war. Aber ich habe nichts davon gemerkt», sagte Kompany zum pfeilschnellen Davies, der inzwischen seit fast fünf Jahren das Bayern-Trikot trägt. «Den Spieler, den wir jetzt haben, der gehört zum absoluten Top. Er soll so weitermachen.»

Kompany arbeitet gerne mit Davies, der sich unter seiner Anleitung noch weiterentwickeln soll. «Er ist interessant für mich als Trainer. Er spielt schon auf einen ganz hohen Level, aber kann wohl noch ein Level höher.»

Hat Davies' Aufschwung womöglich auch damit zu tun, dass der kanadische Nationalspieler aktuell auch um seine persönliche Zukunft spielt? Am Saisonende läuft sein Vertrag in München aus. Aus Spanien gab es immer mal wieder Berichte, Davies' Zukunft liege sicher bei Real Madrid. In München wiederum sollen Gespräche über eine Vertragsverlängerung an angeblich zu hohen Gehaltsvorstellungen des Spielers gescheitert sein.

Bayern oder Real? Gespräche im Hintergrund

Zuletzt war es in puncto Zukunft eher still um Davies, der freilich nur einer von mehreren Bayern-Profis ist, deren Zukunft ungewiss ist. Bei Joshua Kimmich oder Leroy Sané etwa enden die Verträge auch Mitte 2025. Höchste Priorität hat für die Bayern-Bosse aktuell eine Verlängerung mit Davies-Kumpel Jamal Musiala über 2026 hinaus. Sportvorstand Max Eberl sprach vor dem Union-Spiel allgemein von «Gesprächen im Hintergrund», die geführt würden.

Der Bundesliga-Krösus will seine Gehaltsausgaben in der Summe eindämmen. Das macht die Verhandlungen kompliziert. Eberl sprach von «einem Kaderplan für die kommenden Jahre». Welche Rolle Davies darin spielt, werden die kommenden Monate zeigen.