Ein schwierigeres Spiel hätte es kaum gegeben: Bayerns Basketballer müssen bei Panathinaikos ran - und können gegen den Titelfavoriten aus Griechenland nicht überraschen.

Athen (dpa) – Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat zum Start in die Euroleague eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert unterlag dem griechischen Spitzenclub und Titelfavoriten Panathinaikos Athen mit 79:87 (41:47). Damit verpassten die Gäste den angestrebten Überraschungscoup zum Auftakt in Europas höchsten Clubwettbewerb.

Die Bayern hielten vor allem im ersten Viertel ordentlich mit, mussten sich aber im Verlauf des Spiels der starken Gastgeber-Offensive um Kendrick Nunn (21 Punkte) geschlagen geben. Auf Seiten der Münchner waren Xavier Rathan-Mayes und Isiaha Mike mit jeweils 18 Punkten die besten Werfer.

Europameister-Trio ohne Punkte

Die drei von Trainer Herbert eingesetzten Europameister fielen kaum auf. Dreipunktespezialist Andreas Obst blieb ohne Punkte und traf keinen seiner vier Würfe. Die beiden Center Oscar da Silva und Leon Kratzer kamen jeweils nur kurz zum Einsatz, beide blieben ebenfalls ohne Punkte.

In dieser Saison sind erstmals 20 Vertreter in dem im Ligaformat ausgetragenen Wettbewerb dabei, darunter auch Dubai Basketball. Das bedeutet 38 Partien alleine in der Hauptrunde. Die Bayern haben das Erreichen der Playoffs als Ziel ausgegeben.