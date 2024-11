Bayern-Vorstandschef Dreesen vor Vertragsverlängerung

München (dpa) – Vorstandschef Jan-Christian Dreesen steht beim FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Die Zusammenarbeit mit dem 57-Jährigen könnte laut einem Sky-Bericht über das Saisonende hinaus verlängert werden. Das deckt sich mit dpa-Informationen. Im Gespräch ist laut dem Bericht ein neuer Kontrakt bis 2027. Das aktuelle Arbeitspapier läuft am 30. Juni 2025 aus.

Seit 2013 in der Führung

Die Club-Führung wird dem Vernehmen nach auch ein Thema bei der Aufsichtsratssitzung am kommenden Montag sein. Nach der langjährigen Lösung mit Karl-Heinz Rummenigge und der nicht geglückten Nachfolge-Variante mit Oliver Kahn ist Dreesen seit Mai 2023 Vorstandschef. Seit Februar 2013 gehörte Dreesen dem Vorstand des FC Bayern an, von Februar 2014 an fungierte der Diplom-Kaufmann als stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Aktuell besteht der Vorstand des FC Bayern aus drei Mitgliedern. Neben Vorstandschef Dreesen lenken Finanzvorstand Michael Diederich und Sportvorstand Max Eberl die Geschicke des deutschen Fußball-Rekordmeisters.