Bayern-Torwart Peretz vor Gladbach-Spiel angeschlagen

München (dpa) – Bayern München bangt vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag um den Einsatz von Daniel Peretz. Der 24 Jahre alte Torwart hat sich im Training eine Nierenquetschung zugezogen. Am Donnerstag sollen weitere Untersuchungen deutlich machen, wie schwer sich Peretz verletzt hat.

Der israelische Torwart hatte in den letzten drei Spielen vor Weihnachten Manuel Neuer vertreten, der wegen eines Rippenbruchs passen musste. Neuer (38) pausierte zuletzt auch beim Testspiel in Salzburg, soll in Gladbach aber sehr wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen.