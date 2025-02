Bayern-Präsident: Das eint Beckenbauer und Musiala

München (dpa) – Präsident Herbert Hainer hat zum 125. Geburtstag des FC Bayern München eine Parallele zwischen Franz Beckenbauer und Jamal Musiala gezogen. «Er zeigt bereits jetzt, dass unsere Fans eines Tages von ihm schwärmen werden, ähnlich wie von Beckenbauer oder Thomas Müller», sagte der Präsident bei t-online. «Jamal Musiala kann der nächste Weltfußballer des FC Bayern werden, und wenn man solche Spieler langfristig in seiner Mannschaft weiß, ist das ein Signal, dass man bei uns große Ziele erreichen kann.»

Hainer: Willen einer Legende

Musiala hatte kürzlich seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Auch Kapitän Manuel Neuer (bis 2026) und Außenverteidiger Alphonso Davies (bis 2030) bleiben bei den Münchnern. «Jeder, der hier unterschreibt, muss den Willen haben, sich am Ende als eine Legende des Vereins zu verabschieden», sagte Hainer.

«Jamal wird ein Gesicht der neuen Generation des FC Bayern, er hat am Campus verinnerlicht, was es bedeutet, hier zu spielen, fühlt sich im Verein und der Stadt zu Hause», sagte der 70 Jahre alte Präsident über den im Jahr 2019 vom FC Chelsea an den Campus gewechselten Musiala.

Langfristig sieht Hainer eine große Aufgabe auf den FC Bayern zukommen. «Die sportlichen Herausforderungen in der Zukunft sind enorm, vor allem der internationale Wettstreit mit Clubs, die von Oligarchen oder Staaten fremdfinanziert werden, ist eine Herkulesaufgabe», sagte er.

Meisterschale und Heimfinale

«Aber dieser Verein ist seit Jahrzehnten eine Identitätsschmiede – Spieler wie Musiala, Aleks Pavlovic, Alphonso Davies werden das Bayern-Gen weitertragen. 'Mia san mia' heißt auch, dass uns nicht bange wird vor der Zukunft», führte Hainer aus.

Für das Jubiläumsjahr formulierte der Präsident sportliche Wünsche. «Für das Finale dahoam muss alles passen. Unser Wunsch zum 125. Geburtstag ist die Meisterschale, die soll wieder nach München», sagte Hainer. In der Bundesliga-Tabelle führen die Münchner mit acht Punkten Vorsprung vor Bayer Leverkusen. Im Achtelfinale der Champions League trifft der FC Bayern am 5. und 11. März auf den Meister. Das Endspiel findet am 31. Mai in der Allianz Arena statt.