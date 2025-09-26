Die Bayern starten makellos in die Saison, obwohl Stars wie Musiala und Davies verletzt ausfallen. Bei den beiden und auch einem Abwehrspieler gibt Sportchef Eberl nun ein Update.

München (dpa) – Der FC Bayern bekommt möglicherweise noch in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga seine Stars Jamal Musiala und Alphonso Davies zurück. Auch der ebenfalls lange verletzte Abwehrspieler Hiroki Ito könnte noch in 2025 ein Comeback beim Rekordmeister auf dem Feld geben. Das zumindest prognostizierte Max Eberl. Der Sportvorstand sagte in einem Sky-Interview: «Wir haben die Hoffnung, dass alle drei in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen können. Ohne dass wir da irgendeinen Druck machen, denn das sind alles drei langwierige Verletzungen, schwerwiegende Verletzungen.»

Eberl schilderte, dass ihn die Entwicklungen bei den Reha-Maßnahmen bei dem Trio optimistisch stimmen und «ernsthaft Hoffnung» machen, wie er wiederholte. DFB-Nationalspieler Musiala (22) fällt wegen eines bei der Club-WM erlittenen Wadenbeinbruchs aus, Davies (24) laboriert an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Ito (26) kann wegen eines Mittelfußbruches nicht spielen.

Freitagabendspiel gegen Bremen

Die Münchner haben einen blendenden Saisonstart hingelegt und bislang alle Spiele in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal gewonnen. Am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) empfängt die Mannschaft von Coach Vincent Kompany in der heimischen Allianz Arena den SV Werder Bremen.