Bayern-Coach Kompany beschwört «besondere Nacht» in Mailand

Mailand (dpa) – Trainer Vincent Kompany beschwört eine «besondere Nacht» des FC Bayern München im Champions-League-Rückspiel gegen Inter Mailand. «Es gibt manchmal ganz besondere Nächte. Nächte, in denen es um einzelne Momente geht. Und in diesen Momenten musst du entweder gut verteidigen oder Tore schießen», sagte Kompany am Dienstagabend im Giuseppe-Meazza-Stadion.

Mehr Effizienz vorne und hinten ist aktuell das große Bayern-Thema. Der deutsche Fußball-Rekordmeister muss am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) ein 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Seit Wochen Elfmeterschießen geübt

«Wir müssen gewinnen. Der Glaube ist da. Hoffentlich können wir eine ganz besondere Nacht miterleben. Du musst von A bis Z deine Arbeit richtig machen», sagte der 39 Jahre alte Belgier.

Angesprochen auf ein mögliches Elfmeterschießen sagte Kompany: «Das haben wir schon seit einigen Wochen im Training geübt. Und es würde mich auch nicht überraschen, wenn der Gegner es auch macht.»