Kommt Florian Wirtz zum FC Bayern? Was Münchens Sportchef Max Eberl zu der Spekulation und einem möglichen Sensationstransfer des Nationalspielers sagt.

München (dpa) – Während der Titelparty ist Bayern-Vorstand Max Eberl Nachfragen zu einer kolportierten Einigung mit Leverkusen-Star Florian Wirtz ausgewichen. Auf die Frage, ob sich der Fußball-Nationalspieler wie spekuliert mit den Münchnern auf eine gemeinsame Zukunft verständigt habe, sagte Eberl nach dem 2:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach: «Das möchte ich aber nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil momentan für mich die Meisterfeier und der Spaß heute im Vordergrund stehen und nicht die Saison 25/26.» Und natürlich das letzte Heimspiel von Thomas Müller für den FC Bayern.

Spannender Ablöse-Poker?

Laut dem Bericht habe der umworbene Wirtz dem deutschen Fußball-Rekordmeister zugesichert, nur nach München zu wechseln und damit zu keinem anderen Verein. Bei Bayer Leverkusen hat er noch einen Vertrag bis 2027. Laut «Bild» erwägen die Bayern ein Angebot an den Bundesliga-Rivalen mit einer Ablösesumme von 100 Millionen Euro. Zuletzt hatte es geheißen, Leverkusen wolle aber 150 Millionen Euro für den Offensivstar.

Eberl sagte, er habe in seinen 15 Monaten bei Bayern schon oft gehört, dass Deals fix seien und wolle es daher nicht kommentieren. «Wir schauen, was passiert, wir schauen, was sich realisieren lässt für die neue Saison und dann schauen wir mal.»

Auf die Frage, ob Wirtz ein neuer Charakterkopf der Bayern werden könne, nachdem Müller den Verein verlässt, antwortete der Sportchef: «Ich weiß nicht, ob Spieler, die heute nicht beim FC Bayern sind, in Zukunft Charakterköpfe sein werden.»

Kompany: Vertrauen für neue Saison

Grundsätzlich sehen sich die Bayern nach der 34. Meisterschaft gut aufgestellt für die Zukunft. «Das Gefühl, dass wir in der nächsten Saison erfolgreich sein können, das ist da», sagte Coach Vincent Kompany bei Sky. Er hatte in seinem ersten Jahr in München auf Anhieb die Meisterschaft geholt und wirkte entsprechend gelöst. «Auch wenn es mal einen Rückschlag gab, haben wir gezeigt, wir können weitermachen. Das gibt mir Vertrauen für die neue Saison.»

Am Samstagabend war in der Allianz Arena Party angesagt. Zum einen, um Müller in seinem letzten Heimspiel als Bayern-Profi angemessen zu verabschieden. Zum anderen, um die Rückkehr der Meisterschale von Leverkusen zu feiern.

Nationalspieler Jamal Musiala fehlte verletzt, gab sich aber dennoch optimistisch für die kommende Spielzeit: «Man hat die Worte nicht dafür, welche Freude er uns bringt», sagte er bei Sky. «Wir werden diesen Moment jetzt richtig genießen, aber das wollen wir weitermachen, diesen Spaß, den wir jetzt haben, diese Motivation.»