Der Titelverteidiger siegt in Oldenburg auch ohne einige seiner Topspieler. Chemnitz muss beim Erfolg in Bamberg in die Verlängerung.

Oldenburg (dpa) – Die Basketballer von Bayern München haben ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga erfüllt und beim Tabellen-14. Baskets Oldenburg 94:83 (54:42) gewonnen. Damit festigte der Meister seine Spitzenposition in der BBL.

Topscorer der Begegnung vor knapp 6.000 Zuschauern in der EWE Arena war der Oldenburger Justin Jaworski mit 26 Punkten, bei den Gästen traf Weltmeister Andreas Obst mit 17 Zählern am besten. Zuvor hatte sich Chemnitz erst in der Verlängerung mit 99:98 (50:47, 87:87) gegen den Tabellen-15. aus Bamberg durchgesetzt und kehrte auf den dritten Platz zurück.

Bayern mit 38 Punkten in einem Viertel

Mit Blick auf das Play-in-Spiel in der Euroleague am Dienstag (20.30 Uhr) gegen Roter Stern Belgrad hatte Bayern-Cheftrainer Gordon Herbert beim Ausflug in den Norden einige seiner Topspieler zur Erholung zu Hause gelassen. Der Titelverteidiger, der zuletzt im Spitzenspiel der BBL Verfolger Ulm unterlegen war, fand auch deswegen nur mühsam ins Spiel.

Dann aber stabilisierte sich die Vorstellung der Bayern. Ein Dreier von Ivan Kharchenkov mit der Pausensirene bescherte den Münchnern die bis dahin höchste Führung von zwölf Punkten, allein im zweiten Vierteil erzielten die Gäste 38 Punkte. Oldenburg blieb bis zum Schluss kämpferisch, kam jedoch aufgrund zu schwacher Defensive und zu vieler Ballverluste nicht mehr heran.