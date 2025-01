Bayerischer Filmpreis verliehen

München (dpa) – Im Münchner Prinzregententheater ist der Bayerische Filmpreis verliehen worden. Nach der Gewalttat von Aschaffenburg mit zwei Toten habe man überlegt, ob die Verleihung stattfinden solle, sagte Moderatorin Sandra Rieß. Zusammen mit der Staatskanzlei habe man aber entschieden, dass sie über die Bühne gehen solle.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der sich verspätete, hatte Ehrenpreisträgerin Uschi Glas schon vorab als «Schauspiel-Ikone» mit großem Herzen und bayerischer Lebensart gewürdigt.

In insgesamt elf Kategorien wird der «Pierrot» verliehen. Der mit je 10.000 Euro dotierte Preis für die besten Hauptdarsteller ging in diesem Jahr an Jella Haase für ihre Rolle in «Chantal im Märchenland» und Christoph Maria Herbst für seine Rollen in gleich drei Filmen: «Der Buchspazierer», «Der Spitzname» und «Ein Fest fürs Leben».

Wer sind die weiteren Preisträger?

Aron Arens' «Sonnenplätze» wurde als bester Nachwuchsfilm ausgezeichnet und «Woodwalkers» in der Kategorie Entertainment. Der Regiepreis ging an Ayşe Polat für den Film «Im toten Winkel», als Regie-Nachwuchstalent des Jahres wurde Mareike Engelhardt für ihren Film «Rabia» geehrt.

Den Preis für die beste Bildgestaltung bekam Judith Kaufmann für «Die Herrlichkeit des Lebens» und den für das beste Drehbuch Matthias Glasner für «Sterben». Auch diese fünf Preisträger konnten sich neben der Porzellanfigur des «Pierrot» auch noch über 10.000 Euro freuen.

Den Dokumentarfilmpreis teilen sich in diesem Jahr Hans Block und Moritz Riesewieck für «Eternal You». 5000 Euro gibt es für jeden.

Seit wann gibt es diese Auszeichnung schon?

Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 vergeben und gilt als einer der renommiertesten Filmpreise in Deutschland. Den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten haben vor Uschi Glas unter anderem Veronica Ferres, Michael «Bully» Herbig, Sönke Wortmann, Martina Gedeck, Heiner Lauterbach und Hannelore Elsner bekommen.

Und am Samstag geht es dann gleich weiter mit Glanz und Glamour in München. Dann findet der Deutsche Filmball statt.