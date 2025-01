Bayer verliert im Hexenkessel von Madrid die Nerven

Madrid (dpa) – Im Hexenkessel des Estadio Metropolitano hat Bayer Leverkusen die Nervenprobe nicht bestanden und muss trotz Führungstreffer und langer Überzahl um den direkten Einzug ins Champions-League-Achtefinale bangen. In einem hitzigen Duell unterlag der deutsche Meister Atlético Madrid mit 1:2 (1:0) und benötigt nun am Mittwoch nächster Woche dringend einen Heimsieg gegen Sparta Prag, um die Chance auf einen Platz unter den besten acht Teams zu erreichen. Vor 70.000 Zuschauern erzielte Julian Alvarez (52./90.) die Treffer für Madrid, Piero Hincapie (45.+1) traf für Leverkusen.

Alonso, der auf die langfristig verletzten Jeanuel Belocian (Kreuzbandriss), Amine Adli (Wadenbeinbruch) und Martin Terrier (Achillessehne) verzichten muss, veränderte sein Team nach dem 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gleich auf fünf Positionen. Matej Kovar kam nach den Spielen bei Stade Brest, RB Salzburg und Inter Mailand zu seinem vierten Einsatz im laufenden Wettbewerb.

Schick zunächst nur Reserve

Etwas überraschend blieb Patrik Schick zunächst auf der Bank. Der Tscheche hat zwar in den letzten acht Bundesligaspielen 12 Treffer erzielt, benötigte aber auch eine kleine Pause. Der zuletzt mehr als zwei Monate verletzt pausierende Victor Boniface war erstmals wieder im Kader.

Bayers Chefcoach, der fünf Jahre lang als Spieler für Atléticos Stadtrivalen Real Madrid aktiv war und den Spielstil von Trainer Diego Simeone bestens kennt, setzte auf defensive Stabilität mit viel Ballbesitz und auch guten Aktionen in der Offensive. So scheiterten Nathan Tella, Florian Wirtz und Granit Xhaka an Torhüter Jan Oblak. Tella traf zuvor sogar zum 1:0, Flankengeber Alejandro Grimaldo stand allerdings im Abseits.

Hincapie trifft zum 1:0

Für ein übles Foul von Pablo Barrios an Leverkusens Nordi Mukiele erhielt Atléticos Mittelfeldspieler nach Videocheck in der 25. Minute die Rote Karte in der mehr und mehr ruppigen Partie gegen einen unangenehmen Gegner. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nutzte Hincapie eine perfekte Flanke von Mukiele zum 1:0.

In der hitzigen Partie gaben sich die Gastgeber trotz der Unterzahl nicht geschlagen und kamen nach einem Konter von Antoine Griezmann zum Ausgleichstreffer durch Alvarez, der von Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah nicht mehr aufgehalten werden konnte und den Ball an Kovar vorbei ins Tor schob.

Der italienische Schiedsrichter Davide Massa hatte im Hexenkessel Metropolitano alle Hände voll zu tun und verteilte fleißig Gelbe Karten. Auch Torschütze Hincapie verabschiedete sich vorzeitig mit einer Gelb-Roten Karte. Am Ende traf Alvarez in der 90. Minute zum Sieg für die Gastgeber.