Bayer auch als Jäger selbstbewusst: «Schauen nur auf uns»

Die Form stimmt, die Ergebnisse auch. Bayer Leverkusen bleibt dicht dran am Tabellenführer Bayern München. Das direkte Duell steht bald an.

Leverkusen (dpa) – In meisterlicher Form ist Bayer Leverkusen zur Jagd auf Spitzenreiter Bayern München bereit. «Wir wollen die Bayern weiter verfolgen, so nah an ihnen dran bleiben wie möglich», sagte Torhüter Lukas Hradecky. Mit neun Siegen aus den vergangenen zehn Pflichtspielen und 14 Spielen ohne Niederlage in der Liga hat Double-Gewinner seine anfänglichen Wackler zu Saisonbeginn abgelegt und sich wieder in Schlagdistanz zum bislang souveränen Tabellenführer Bayern München gebracht.

Nach dem 3:2-Erfolg am Freitagabend bei Borussia Dortmund strotzt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso vor Selbstbewusstsein und hofft, mit zwei Heimsiegen gegen den FSV Mainz 05 (Dienstag/20.30 Uhr/Sky) und Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) den Rückstand weiter zu verkürzen.

Duell mit den Bayern im Februar

«Wir schauen eigentlich gar nicht auf Bayern, wir schauen nur auf uns. Wenn wir unsere Aufgaben erledigen, sind wir auf einem sehr guten Weg», befand Leverkusens Mittelfeldstratege Granit Xhaka. Mitte Februar hat der Titelverteidiger dann in der BayArena die Chance, im direkten Duell ganz nah an die Bayern heranzurücken. «Wenn wir so spielen und solch großartige Ergebnisse erzielen wie dieses, ist alles möglich», sagte Hradecky mit Blick auf den Sieg in Dortmund.

Erstaunlich ist, dass Alonsos Team die Verletzungsprobleme in der Offensive bestens kompensiert hat. Die Ausfälle von Victor Boniface und Amine Adli fallen dank der starken Performance von Mittelstürmer Patrik Schick gar nicht groß ins Gewicht. Der Tscheche hat in seinen letzten sechs Ligaspielen elf Treffer erzielt. «Wir sind glücklich, dass wir direkt da weitergemacht haben, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben», sagte Schick, der seine Klasse zuletzt immer wieder aufblitzen ließ. «Es waren nicht nur die Tore. Er hat sehr viel für die Mannschaft gearbeitet. Wir brauchen ihn», sagte Xabi Alonso.

Bayer mit hoher Qualität im Kader

Die Qualität des Leverkusener Kaders zeigt sich auch im Tor. Fehlt Hradecky, spielt Matej Kovar. Der zweite Mann im Leverkusener Gehäuse kam zu bislang sieben Einsätzen, fünf davon absolvierte er ohne Gegentreffer – zum Teil auch in der Champions League. Alonso kann sich auch erlauben, Florian Wirtz auf der Bank zu lassen und erst später einzuwechseln. Am Freitag diente es als Maßnahme für die verpasste Vorbereitung von Wirtz am Spieltag, in anderen Spielen war es die Belastungssteuerung für den besten Bayer-Spieler, der auch von der Bank kommend schnell im Spiel ist und seine Qualitäten als Joker zeigt.

Gegen Mainz wird der junge Nationalspieler sicherlich wieder von Beginn an spielen. Alonso wird die Rheinhessen, die sich schon in Bayers Meistersaison als hartnäckiger Gegner beim 2:1-Erfolg in der BayArena präsentierten, keineswegs unterschätzen. Schließlich reisen die Gäste mit der Empfehlung von sechs Siegen aus den vergangenen sieben Spielen nach Leverkusen.