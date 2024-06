Berlin

Wassersparen im Garten

Nachhaltige Gartenarbeit: Tipps zum Wasserverbrauch

Von dpa/tmn

i ARCHIV - So ist es richtig: Hobbygärtner sollten möglichst morgens gießen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

Wässern, wässern, wässern? Wer das auch bei hohen Temperaturen und Trockenheit im Garten vermeiden will, kann etwas an der Bepflanzung selbst ändern – und am Gießverhalten.