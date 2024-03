Hyazinthen und Narzissen zunächst separat ins Wasser stellen

ILLUSTRATION - Ehe man sie zu anderen Schnittblumen in die Vase gibt, sollten Narzissen 24 Stunden separat im Wasser stehen.

Amsterdam/Düsseldorf (dpa/tmn) – Tulpen, Ranunkeln, Allium, Hyazinthen, Narzissen: Mit ihnen kann man bunte, frühlingshafte Sträuße zusammenstellen.

Doch Vorsicht beim Mischen: Sind Hyazinthen und Narzissen frisch angeschnitten, geben sie ein Sekret ins Wasser ab, das die Leitungsbahnen in den Stängeln anderer Blumen verstopfen kann und sie schneller verderben lässt. Darauf weist die Tulip Promotion Netherlands hin, ein Zusammenschluss von Tulpenzüchtern und -produzenten aus den Niederlanden.

Zunächst isoliert in eine eigene Vase

Wer Hyazinthen und Narzissen mit anderen Schnittblumen in einem Strauß kombinieren möchte, sollte sie deshalb zunächst für 24 Stunden separat ins Wasser stellen und ihre Stiele anschließend abwaschen. Danach können sie demnach ohne erneutes Anschneiden bedenkenlos mit Tulpen und Co. in einer Vase gemischt werden.

Ein Tipp der niederländischen Tulpenzüchter: Frühlingsblühende Gehölze wie Forsythien, Schneeball oder Weidenkätzchen mit Tulpen kombinieren. Wachsen die Tulpen in der Vase weiter, geben ihnen die Gehölze Halt und einen festen Rahmen.