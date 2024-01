Wohnung gestrichen: Wohin mit all den Farbeimern?

ARCHIV – Der Umwelt zuliebe: Farbeimer mit größeren Resten dürfen nicht in den Restmüll oder die Gelbe Tonne. Sie gehören zu einer Schadstoffannahmestelle. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Berlin (dpa/tmn). Sie haben gerade die Wohnung auf Vordermann gebracht und gestrichen – oder wollen den Keller ausmisten? Dann stellt sich womöglich eine Frage: Wohin mit den Farbeimern, Tuben und Tiegeln?

Die Antwort: Sind die Farbeimer bis auf Rückstände, die sich nicht vermeiden lassen, leer, kommen sie in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Darauf weist die Initiative «Mülltrennung wirkt» hin. Gleiches gilt für Tuben und Tiegel aus Kunststoff, leere Dosen, Kanister und Spraydosen aus Aluminium und Weißblech.

Wurde nicht alles verbraucht, können kleine Reste von Farben in den Restmüll. Auch ausgediente Pinsel oder Farbrollen können dort entsorgt werden. Größere Mengen Farbe oder Lacke müssen der Initiative zufolge allerdings zum Wertstoffhof gebracht werden, am besten in ihrer Originalverpackung.