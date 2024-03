München/Dessau

Lästige Mitbewohner

So werden Sie Kleider- und Lebensmittelmotten wieder los

Von dpa/tmn

i ARCHIV - Den Mottenbefall überprüfen: Das geht mit einer Pheromonfalle. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa

Löcher im Lieblingspulli, ungenießbare Nahrungsmittel: Kleider- und Lebensmittelmotten können in der Wohnung so einigen Schaden anrichten. Doch was tun, wenn sie erst mal eingezogen sind?