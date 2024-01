Putzhack für die Küche: Spüli-Schleudergang für den Mixer

ILLUSTRATION – Klebrige Kleckse wegkriegen – so geht's. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin (dpa/tmn). Auf TikTok, Instagram und Co. tummeln sich massig Putztipps, die versprechen, das eigene Zuhause im Nu in neuem Glanz erscheinen zu lassen. Von braunen Ablagerungen in der Toilette, dem fettigen Backblech in der Küche, Smoothie-Rückständen im Mixer bis hin zu lästigen Flecken auf der Matratze.

ILLUSTRATION – Step 1: Spüli und Wasser rein. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Wir wissen: Im Internet steht nicht immer nur Wahrheit, nicht alles muss auch so klappen. Deshalb haben wir einige der häufigsten Reinigungstipps im Hack-Check getestet. Welcher Lifehack hält, was er verspricht, und welcher ist ein Flop?

ILLUSTRATION – Step 2: gut durchmixen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Im Check: Mixer reinigen in Turbo-Geschwindigkeit

ILLUSTRATION – Step 3: Mit klarem Wasser nachspülen – fertig! Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Die Reinigung von Mixbehältern nach der Zubereitung von Smoothies und Suppen im Standmixer ist aufwendig. Dank des Spüli-Tricks reinigt sich der Mixer ganz leicht – quasi allein.

So geht's: Den Behälter direkt nach der Benutzung mit warmem Wasser füllen und ein paar Tropfen Spülmittel hinzufügen.

Das Ganze eine Minute lang auf höchster Stufe mixen und ausspülen.

Schon erstrahlt der Küchenhelfer in neuem Glanz – das bestätigt auch unser Hack-Check.